برلمان مقدونيا يوافق على تغيير اسم البلاد وفق اتفاق مع اليونان

وافق البرلمان المقدوني على تعديل الدستور لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، الجمعة، ما يفتح الباب أمام محادثات لنيل عضوية شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي.

وافق النواب على التعديلات الأربعة، بما في ذلك التعديل الأول الخاص باسم البلاد، بأغلبية 81 صوتا بدون اعتراض.

وكان الأمر يتطلب موافقة أغلبية الثلثين أو 80 من أصل 120 نائبا.

وقاطعت المعارضة القومية النقاش والتصويت.

واستغرق الأمر من رئيس الوزراء المقدوني زوران زئيف ثلاثة أيام من المناقشات مع أحزاب المعارضة الصغيرة، قبل أن يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة من بين 120 مشرعا للمضي قدما في التعديل.

ويتعين على رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إقرار التعديل عبر البرلمان، حيث يواجه معارضة شرسة من القوميين، بما في ذلك في ائتلافه.

بعد ذلك، قالت اليونان إنها ستتوقف عن عرقلة مقدونيا من الانضمام إلى" الناتو" وغيرها من المنظمات الدولية، وتسمح لها ببدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وحث الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، الجانبين على الموافقة على الاتفاق وتنحية الخلافات جانبا.

وتطالب اليونان بأحقيتها في اسم مقدونيا وتراثها التاريخي لإقليمها الشمالي.

وتفجر خلاف دبلوماسي بين الجانبين في البداية عندما انفصلت مقدونيا عن جمهورية يوغسلافيا السابقة في عام 1991.