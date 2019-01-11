مسؤولان أمريكيان: الولايات المتحدة بدأت سحب بعض معداتها العسكرية من سوريا

قال مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة بدأت سحب بعض المعدات وليس القوات من سوريا، وذلك في إطار قرار الرئيس دونالد ترامب، بالانسحاب التدريجي من سوريا، في خضم حالة متواصلة من الارتباك والغموض بشأن واحد من أكثر الصراعات تعقيدًا في الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلًا عن المسؤولين الاثنين اللذين لم تكشف النقاب عن هويتهما، أن عدد القوات الأمريكية قد يزيد فعليا بشكل طفيف في سورية من أجل المساهمة في تأمين العملية النهائية للانسحاب، وهي عملية لا يزال من المتوقع أن تستغرق ما بين 4 إلى 6 أشهر على الأقل لاستكمالها.