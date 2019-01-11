إسرائيل تشطب العراق من قائمة الدول الأعداء

وقع وزير المالية الإسرائيلى موشيه كحلون على مرسوم يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء" لإسرائيل حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأفاد موقع "أى 24" الإخبارى الإسرائيلى، أمس الخميس، بأن المرسوم الذى وقعه كحلون ينص على أنه سيتم التعامل مع العراق حتى 31 مارس المقبل على أنه "ليس عدوا بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجارى".

ويتيح هذا المرسوم إقامة تبادل تجارى بين إسرائيل والعراق.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول الأعداء بموجب القانون الإسرائيلى تضم كلا من سوريا ولبنان واليمن وإيران والسعودية.

ويأتى ذلك بعد أيام من إصدار وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا كشف عن زيارات سرية لثلاثة وفود عراقية إلى إسرائيل خلال العام الماضى.

وأشار البيان إلى أن "الوفود ضمت شخصيات سنية وشيعية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق".

وكان رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، قد وجه أمس الأول، لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية بالتحرى بشأن المزاعم عن زيارات لوفود عراقية إلى إسرائيل العام الماضى والكشف عن أسماء المسئولين الذين قاموا بالزيارة. ولا يقيم العراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعترف بها.