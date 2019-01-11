الكاف يختار حكمين للمشاركة في كأس الأمم للشباب

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكمين مصريين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا.

وأعلن الكاف الثنائي الدولي المصري أمين عمر حكم الساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا نهاية شهر يناير الجاري في النيجر.

ويغيب المنتخب الوطني عن المشاركة في البطولة بعد فشله في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم حيث أسفرت القرعة عن وقوع كل من النيجر، نيجيريا، جنوب أفريقيا وبوروندي في المجموعة الأولى، والسنغال، مالي، بوركينا فاسو وغانا في المجموعة الثانية.