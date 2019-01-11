تراجع إنفاق الأسر اليابانية للشهر الثالث على التوالي

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، أن إنفاق الأسر اليابانية تراجع بنسبة 6ر0% في نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في انخفاض للشهر الثالث على التوالي.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن متوسط إنفاق الأسر اليابانية تراجع إلى 281 ألفا و41 ين (2595 دولارا) في ذلك الشهر.

وعلى الرغم من ركود الإنفاق الاستهلاكي وثبات الأجور، قال رئيس الوزراء شينزو آبي إن حكومته سترفع ضريبة المبيعات من 8% إلى 10% في أكتوبر كما هو مقرر.

وفي عهد آبي، ارتفع معدل ضريبة المبيعات إلى 8 % في عام 2014 مقارنة بـ 5%، مما قلل من الاستهلاك.

وتكافح حكومة آبي من أجل إنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من سلسلة من إجراءات التحفيز الهائلة.

وذكرت الوزارة أيضا اليوم الجمعة، أن الدخل الشهري المعدل وفقا للتضخم ارتفع بالكاد بنسبة 1ر0% على أساس سنوي إلى 455 ألفا و644 ينا في نوفمبر، مسجلا أول زيادة في خمسة أشهر.