شابان يمزقان جسد والدهما بـ15 طعنة.. والعثور على جثة تاجر عربي

أم تقتل رضيعها بسبب بكائه وعامل يدفن مديره في مصطبة بالهرم



شهدت محافظة الجيزة، في 48 ساعة على الأقل 4 جرائم قتل هزت القاهرة الكبرى بسبب بشاعاتها، حيث اتهم شابان بقتل والدهما وتمزيق جسده انتقاما منه لاغتصابه أشقائهما الثلاث بالهرم، وعثرت الشرطة على جثة لعربي الجنسية، في الصحراء، بينما اتهمت سيدة بقتل ابنها بسبب بكائه الشديد في الشيخ زايد، ونفذ الحادث الأخير، عاملان بعد ان قتلا صاحب مكتب ديكورات ودفنا جثته في مصطة أسمنتية بالهرم.

في الهرم تجري النيابة العامة برئاسة المستشار مدحت مكي، المحامي العام للنيابات، التحقيق في واقعة مقتل سائق علي يد ابنيه.

وبينت التحقيقات أن الأب متهم باغتصاب ابنته، وابنتي زوجته، ما دفع ابنيه الشابين لقتله، خصوصا أنه صور الفتيات وهددهن بفضحهن.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا بالعثور على جثة "أيمن. م" 56 سنة، تزوج من سيدة وأنجب منها ولدًا وفتاة ثم تزوج من أخرى أنجب منه ولد، وهى لديها فتاتين من زوجها الأول، وأنه اغتصب ابنتيها وابنته لمدة سنوات، وهددهن بمقاطع مصورة، وفور علم ولديه بتعديه جنسيًا على شقيقاتهما، توجها لشقته وقتلاه بـ15 طعنة، ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم في إلقاء القبض عليهما.

وفي الهرم أيضًا، كشف قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل قضية مقتل صاحب مكتب ديكورات في الهرم، ودفنه في مصطبة أسمنيتة.

وأكد الأمن العام أن وراء الواقعة عاملين أحدهما كان يعمل مع المجني عليه، والآخر له معلومات جنائية، وتم ضبطهما.

وأشار إلى أن زوجة القتيل طبيبة أبلغت قسم شرطة الأهرام بغياب زوجها مهندس وصاحب مكتب ديكورات، عقب خروجه من مسكنهما.

واعترف المتهم الأول باتفاقه مع الثاني على قتل المجني عليه وسرقة سيارته والاستيلاء على مفاتيح مكتب الديكورات لسرقته، وفي سبيل تنفيذ مخططهما استدراجاه إلى عقار بولاق الدكرور بزعم تشطيب شقة خاصة بالمتهم الثاني ولدى وصولهم أطلق الأول عيارًا ناريًا من سلاح كان بحوزته فأرداه قتيلاً، واستوليا على هاتفي محمول والسيارة، وقاما بوضع جثته بطرقة فى نهاية سلم العقار بالطابق الـ11 وصبا عليها الأسمنت.

وتبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من الزوجة بغياب زوجها "يوسف.أ.ع" 37 عامًا، مهندس وصاحب مكتب ديكورات، عقب خروجه من مسكنهما بسيارته.

وشكلّت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فريق بحث، توصلت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة، "محمد أ. خ" 28 عامًا، عامل، مقيم بالطوابق، ومحكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية "تبديد"، وأنه يرتبط بعلاقة عمل معه في مكتبه بمجال التشطيبات، وتامر ع. س، 35 عامًا، عامل، مقيم بالسيدة زينب، وله معلومات جنائية، وتم ضبطهما، وبحوزة الأول سيارة المجني عليه وبطاقته الشخصية، واعترف باتفاقه مع الثاني على قتل المجني عليه، وسرقة سيارته والاستيلاء على مفاتيح مكتب الديكورات لسرقته.

واستخراج الأمن جثة المجني عليه ملفوفة داخل بطانية، وبها إصابة بعيار ناري في الرأس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مدينة 6 أكتوبر قتل تاجر عربي على يد حارث عقار وزوجته لخلافات مالية، ونجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، بعد العثور على جثته موثوق القدمين وبها طعنات بالرأس وكسر في الجمجمة.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هاني.ع، 33 عامًا، حارس عقار، وزوجته عسرانة.ع، وتم ضبطهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة لخلاف مالي بين المجني عليه والمتهم الأول لاقتراض الأخير منه 6 آلاف جنيه وعدم ردها.

وأضاف المتهمان أنهما قاما بتوثيقه ولفه ببطانية ونقله بواسطة سيارته والتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور.

وفي الشيخ زايد بعد وصلة من الضرب المبرح، لقي طفل في الرابعة من العمر مصرعه عقب اعتداء أمه عليه بسبب كثرة بكائه.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا بوصول طفل إلى مستشفى مصابًا بكدمات في أماكن متفرقة من جسده، وحالة صحية لا يرثى لها إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج، متأثرًا بإصابته، وتبين من التحريات أن وراء الواقعة والدة المجني عليه، وأقرت أنها اعتدت عليه محاولة إسكاته وانهلت عليه ضربًا ولكن جسده النحيل لم يتحمل فلفظ أنفاسه الأخيرة، وأضاف أنها لم تقصد التخلص منه ولكنها أرادت تأديبه بسبب كثرة بكائه.

وأمر اللواء مصطفى شحاته، مدير أمن الجيزة، بالقبض على المتهمة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.