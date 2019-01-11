رئيس الوزراء الأردني يبحث مع كبار المسؤولين الأمريكيين التعاون المشترك

بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ووفد وزاري مرافق له في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية سبل دعم التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة ملف المساعدات الأمريكية، بالإضافة إلى بحث العلاقات التنموية بين البلدين وبحث سبل دعم المشاركة في مؤتمر لندن لدعم الاستثمار والنمو في الأردن في فبراير المقبل.

واستعرض الدكتور عمر الرزاز الدور الأردني المحوري في جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج النابع من الداخل، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم في ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.

وأطلع الرزاز الجانب الأمريكي على استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، حيث يعمل الأردن على مواصلة مساره في الإصلاح الشامل، وتحقيق الازدهار لمواطنيه.

وقال رئيس الوزراء الأردني إن كبار المسؤولين الأمريكيين أكدوا مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم والمساعدات للأردن التزاما بمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة، حيث أبدى الجانب الأمريكي تفهمه للتحديات القائمة والاستثنائية في الأردن بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين وتقدير الجانب الأمريكي للدور المحوري للأردن ومسار الإصلاح الشامل وخططه التنموية.