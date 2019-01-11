الحكم على كاردينال فرنسي متهم باعتداءات جنسية مارس المقبل

قالت إذاعة "فرانس إنفو" العامة أمس الخميس، إن المحكمة التي تنظر قضية أسقف الكنيسة الكاثوليكية في مدينة ليون الفرنسية الكاردينال فيليب باربارين، المتهم بالتستر على اعتداءات جنسية من قبل كهنة، حجزت القضية للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.

ويواجه باربارين اتهامات بالإخفاق في إبلاغ السلطات عن كاهن يعتقد أنه اعتدى جنسيا على عشرات الأطفال في ثمانينات القرن الماضي.

وطالب الادعاء بتبرئة باربارين، بزعم أن جميع الاتهامات الموجهة ضده إما سقطت بالتقادم، أو أن الأدلة ليست كافية.

وتضم قائمة المتهمين في القضية المثارة حاليا خمسة من رجال الدين الكاثوليك الآخرين، وكانت رابطة للضحايا قد قامت برفع القضية إلى المحكمة مباشرة، بعد أن قام المدعون العامون بحفظ المزاعم في عام 2016.

ودفع باربارين ببراءته في المحكمة يوم الاثنين الماضي، قائلا :" لم أحاول مطلقا إخفاء مثل هذه الأفعال المشينة، ناهيك عن التستر عليها".