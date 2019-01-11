العصار ومسئول بـ«سيتك» الصينية يبحثان إقامة مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية

استقبل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، Bruce xiao مدير الأعمال الدولية بشركة سيتك الصينية والوفد المرافق له، فى ديوان عام الوزارة، اليوم، لبحث مجالات التعاون فى إطار دراسة إقامة مجمع صناعى لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءا من الكوارتز المصرى.

ويأتى اللقاء فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة «سيتك» فى يونيو 2016 لإنشاء أكبر مجمع صناعى لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية باستخدام الرمال المصرية لتلبية المطالب، والاحتياجات من الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فى إطار خطة وزارة الإنتاج الحربى للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع فى المجالات المختلفة ومنها ألواح الطاقة الشمسية.

وأشار مدير الأعمال الدولية فى الشركة الصينية إلى تطلع الشركة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى؛ حيث تتوافر بشركاتها ووحداتها إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة فنية مدربة على أعلى مستوى بما يساعد على تحقيق النجاح فى إنشاء مجمع مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ولما هو معروف عنها من إمكانيات فى تنفيذ المشروعات بمعدلات تنفيذ عالية فى التوقيتات المحددة، وأوضح أن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا التى سيتم توطين تكنولوجيا صناعة ألواح الطاقة الشمسية من الرمال بها.

وتم الاتفاق أثناء اللقاء على إعداد «سيتك» مخطط زمنى كامل لمراحل تنفيذ المشروع، وموافاة وزارة الإنتاج الحربى به قبل نهاية يناير 2019، وفى نهاية اللقاء تم توقيع اتفاقية سرية تداول المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة.