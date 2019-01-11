خاض النادي الأهلي تدريبه الأخير، خلال معسكر الفريق بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التدريب تواجد حسين الشحات وياسر إبراهيم، أحدث صفقات النادي الأهلي، خلال المران الرئيسي على ملعب برج العرب والذي يستضيف مباراة الفريق أمام فيتا كلوب.

وكان الأهلي قد تعاقد مع حسين الشحات قادمًا من العين الإماراتي، لمدة أربع سنوات ونصف مقابل خمسة ملايين دولار، كما تعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع سموحة السابق، مقابل 30 مليون جنيه، لنفس المدة.

ويستضيف الأهلي نظيره الكونغولي في التاسعة من مساء غدًا، السبت، على ملعب برج العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الاستثنائية من المسابقة.

جدير بالذكر أن الأهلي كان تأهل لدور مجموعات أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق جيما آبا جيفار الاثيوبي في مجموع المباراتين 2 - 1.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب فرق فيتا كلوب وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.