اليمن: السيطرة على حريق اندلع في خزان للنفط في عدن

أكد المدير التنفيذي لشركة "مصافي عدن" محمد البكري أن فرق الإطفاء التابعة للشركة والدفاع المدني تمكن من احتواء حريق اندلع، مساء اليوم الجمعة، في أحد الخزانات.

وقال البكري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الحريق اندلع مساء اليوم في أحد الخزانات الصغيرة التي كانت تحتوي على بقايا مشتقات بترولية عقب سماع دوي انفجار لازال مجهول المصدر.

وأشار إلى أن عربات الإطفاء التابعة للشركة ومعها فرق الدفاع المدني في عدن هرعت للتعامل مع النيران، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومحاصرته والحد من انتشاره.

وأشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق.