«هيونداي موتور» تطرح نسخة «أيرون مان» من السيارة «كونا» الشهر الجاري

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أعلنت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، إنها ستبدأ بيع نسخة "أيرون مان" من السيارة "كونا" في الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري.

وقالت "هيونداي موتور" في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إنها ستطرح النسخة الجديدة من السيارة "كونا" الرياضية متعددة الأغراض والتي تتميز بطابع بطل "مارفل" الخارق في السوق الكورية يوم 23 يناير الجاري، ثم في الأسواق العالمية.

وعلى مدار العامين الماضيين، تعاون مصممو "هيونداي" مع شركة "مارفل" في إنتاج نسخة "أيرون مان" المحدودة من "كونا".

ومن أصل 7 آلاف سيارة "أيرون مان"، تم تخصيص 1,700 وحدة للسوق الكورية، وقالت الشركة إن السيارة مزودة بمحرك توربيني سعة 6ر1 لتر يعمل بالبنزين، وناقل حركة مزدوج، 7 سرعات.

ويبلغ سعر النسخة الجديدة 45ر29 مليون وون (26,300 دولار أمريكي)، مع خيار الدفع الرباعي في كوريا. ولم يتم نشر الأسعار في الأسواق العالمية بعد.