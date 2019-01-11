إلغاء العديد من الرحلات الجوية في ميونخ وفرانكفورت بسبب سوء الأحوال الجوية

تسبب سوء الأحوال الجوية، في إلغاء نحو مئة رحلة في مطاري ميونخ وفرانكفورت في ألمانيا، اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت، صباح اليوم، إنه تم إلغاء نحو 10% من الرحلات بسبب التساقط الكثيف للثلوج وتزلق مدارج الإقلاع والهبوط.

وأضاف المتحدث، أنه ليس من المتوقع حدوث إرجاءات كبيرة في باقي الرحلات المقرر تسييرها اليوم في المطار، والبالغ عددها 1160 رحلة، موضحا أنه يمكن للطائرات الإقلاع والهبوط في المطار حال مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بظروف الطقس.

وفي مطار ميونخ تم إلغاء نحو 90 رحلة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال متحدث باسم المطار، إن السماء صافية حاليا وليس من المتوقع تساقط المزيد من الثلوج، "لكن قرار إلغاء الرحلات جاء من جانب شركات الطيران".

وأضاف المتحدث، أنه تم إلغاء 20 رحلة أخرى اليوم بسبب الإضراب المنتظر من المراقبين الجويين في إيطاليا عقب ظهر اليوم.