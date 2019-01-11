يستقبل الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، في ختام زيارتها لليونان التي تستغرق يومين.

ومن المنتظر أن يجدد بافلوبولوس خلال لقائه ميركل مطالب بالحصول على تعويضات من ألمانيا عن الخسائر التي تكبدتها اليونان إبان الحرب العالمية الثانية.

وقدرت لجنة خبراء حجم خسائر الحرب في اليونان بـ289 مليار يورو على الأقل.

وبالنسبة لألمانيا فإن قضية التعوضيات منتهية منذ توقيع معاهدة اثنين زائد أربعة التي تعتبر أساسا لإعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، والتي تنص على عدم وجود التزامات لألمانيا بتعويضات أخرى عن خسائر الحرب.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل طلاب المدرسة الألمانية في أثينا للتحدث عن مستقبل أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل تكافح التوجهات القومية المتطرفة داخل الاتحاد الأوروبي، وتراهن في ذلك بقوة على الشباب.

وقبل عودتها إلى برلين تلتقي ميركل السياسي اليوناني المعارض المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ومن المنتظر أن يدور الحديث بينهما حول موقف ميتسوتاكيس الرافض لاتفاق أثينا مع مقدونيا في الخلاف حول تغيير اسم الأخيرة.