مسبار فضائى صينى يرسل صورا للجانب المظلم من القمر

التقط المسبار الصينى «تشانج آه ــ 4»، اليوم، صورا بانورامية على سطح القمر، بعد نجاحه فى أول هبوط على الجانب المظلم للقمر قبل 9 أيام.

وأصدرت وكالة الفضاء الوطنية الصينية الصور البانورامية بزاوية 360 درجة التى التقطتها كاميرا مثبتة على الجزء العلوى من مركبة الإنزال للمسبار.

وأرسلت الصور عبر القمر الصناعى للتتابع «تشويتشياو»، الذى كان يعمل على بعد نحو 455 ألف كم من الأرض ويمكنه رؤية كل من الأرض والجانب المظلم للقمر، وفقا لوكالة «شينخوا» الصينية.

وأجرى العلماء تحليلا أوليا للتضاريس والأشكال الأرضية المحيطة بالمسبار وفقا للصور البانورامية.

ويعتبر المسبار الصينى «تشانج آه ــ 4»، محطة قمر ثابتة ومركبة فضائية فى آن واحد، وتم إطلاقها فى السابع من ديسمبر الماضى، من مركز شيتشانج للملاحة فى مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية.

وأخذت المسبار الجوال «غفوة»؛ حيث رفع الإشعاع الشمسى درجة الحرارة على سطح القمر إلى أكثر من 100 درجة مئوية، واستأنفت العمل أمس الأول.

وذكرت وكالة الفضاء الوطنية الصينية أن مركبة الإنزال والمركبة الجوالة والقمر الصناعى للتتابع تبقى فى حالة جيدة.

ويتضمن البرنامج الصينى «تشانجى» الذى سمى على اسم آلهة القمر الأسطورية ثلاث مراحل: رحلة حول ساتل الأرض، والهبوط على القمر والعودة من القمر إلى الأرض. وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح. حاليا، يتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا البرنامج.

ولعبت المحطة الأرضية التى بنتها الصين فى الأرجنتين دورا مهما فى مراقبة المهمة والتحكم فيها، كما ستقدم المحطات الأرضية التى تديرها وكالة الفضاء الأوروبية الدعم أيضا.

وتعد هذه المرة الثانية التى ترسل فيها الصين مركبة لاستكشاف سطح القمر بعد المسبار «يوتو» فى 2013 الذى استمر فى العمل 31 شهرا.

وتهدف الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة كى تصبح قوة فضائية رئيسية بحلول عام 2030 وتعتزم البدء فى بناء محطة فضائية مأهولة خاصة بها العام المقبل.