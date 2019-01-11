موسكو تؤكد دعمها لأنشطة الأمم المتحدة ولممثلها في الصومال

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، دعم بلادها لما تقوم به الأمم المتحدة وممثلها في الصومال، ودعت الحكومة الصومالية لمواصلة التعاون مع المنظمة الدولية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية - خلال مؤتمر صحفي اليوم بموسكو - : "بالرغم من إعلان السلطات الصومالية أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال نيكولاس هايسوم شخصًا غير مرغوب به، نؤكد في هذا الصدد دعمنا لأنشطة الأمم المتحدة في الصومال وعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لدعم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذا البلد".

وأضافت: "نحن نحث الحكومة الفيدرالية الصومالية والأمم المتحدة على الاستمرار في التعاون المثمر لتحقيق هذه الأهداف"، داعية إلى التنفيذ السريع لاتفاقيات مقديشو الموقعة في يونيو 2018 مع المناطق بشأن تقاسم الدخل الناتج عن استخراج النفط والمعادن وغيرها ومتابعة الحوار الوطني حول قضايا إعداد دستور جديد وإصلاح السلطة القضائية وإجراء انتخابات رئاسية في عام 2021، قائلة : "نحن نؤكد احترام سيادة وسلامة الصومال الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه".

يُذكر أن السلطات الصومالية اعتبرت في 2 يناير الجاري المبعوث الأممي نيكولاس هايسوم شخصًا غير مرغوب فيه، متهمة إياه بالتدخل في شئونها الداخلية.