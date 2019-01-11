مقتل 5 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية اليوم الجمعة مقتل خمسة مسلحين في صدام مع قوات الأمن في ولاية تاماوليباس شمالي البلاد، ما يرفع عدد القتلى الإجمالي لضحايا أعمال العنف المرتبطة بعصابات التهريب خلال اليومين الماضيين إلى 29 شخصاً.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مجموعة من المسلحين هاجموا دورية للجيش أمس الخميس على إحدى الطرق السريعة شمالي البلاد مما تسبب في إصابة جندي آخر، موضحة أن الدورية الأمنية ردت بإطلاق النار على المهاجمين مما أوقع 5 آخرين منهم قتلى.

يُشار إلى أن منطقة الحادث المكسكية تقع على بعد 80 كيلومتراً من ولاية تكساس الأمريكية، بالقرب من المنطقة التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس.