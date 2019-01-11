قالت الفنانة رانيا يوسف إنها ليست شكاكة في الرجال بطبعها، معقبة: «أبتدي أشك لما الفار يبتدي يلعب، ولما مشفش نفسي في عين جوزي».

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «أنا وبنتي»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الخميس، أنها لا تقبل على الإطلاق أن يمس شخص ما كرامتها، معقبة: «مقبلش أن إي حد يمس كرامتي».

وعقبت ردًا على الفنان شريف منير: «لأ إحنا مش مجتمع ذكوري، إنتوا اللي خليتوه ذكوري»، مستطردًا أن هناك فروقًا بين الرجل والمرأة، من شأنها أن تحقق الكمال للطرفين عند اجتماعهما معًا.

وأوضحت كذلك أن النساء أقوى من الرجال، فلديهن قوة احتمال ليست موجودة لدى الرجال، مضيفة: «سبحان الله أنتم ربنا مخلقش الرجالة يحملوا ويولدوا لأنهم معندهمش الخلق ده، وميقدروش».



