سياسي يميني يوجه انتقادات حادة لـ«البديل الألماني» عقب انسحابه من الحزب

أكد السياسي اليميني القومي الألماني أندري بوجنبورج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة انسحابه من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وبحسب بيانات صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم، فإن بوجنبورج، الذي يشغل مقعدا في البرلمان المحلي لولاية سكسونيا-أنهالت، أسس حزبا جديدا ويعتزم من خلاله المنافسة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في ولايات سكسونيا وتورينجن وبراندنبورج الخريف المقبل.

وقال بوجنبورج في تصريحات للصحيفة إن اختلافاته مع قيادة حزب البديل في برلين "زادت مؤخرا إلى حد لا يمكن غض الطرف عنه"، وأضاف: "لذلك قررت مواصلة نضالي السياسي من أجل هذا البلد خارج البديل الألماني".

وأوضح بوجنبورج، أن الحزب حنث بوعوده الانتخابية، وقال: "لم يعد يُنظر للحزب على أنه بديل وطني حقيقي، ما أفقده المصداقية بشدة"، منتقدا خوف الحزب المستمر من إخضاعه لرقابة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية".

وبحسب بيانات الصحيفة، أسس بوجنبورج حزبه الجديد "نهضة الوطنيين الألمان - وسط ألمانيا" أمس الخميس في ولاية سكسونيا.

وذكر بوجنبورج أن أعضاء آخرين خُيبت آمالهم في حزب "البديل" انضموا إلى حزبه الجديد.

يذكر أن بوجنبورج أثار جدلا وانتقادات حادة في ألمانيا العام الماضي بعدما وصف الأتراك المقيمين في ألمانيا في أحد خطاباته بأنهم "تجار كمون" و"رعاة إبل" ليس لهم مكان أو تأثير في ألمانيا.