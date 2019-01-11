«عبد الحميد»: يتابع استعدادات محافظة كفر الشيخ لإزالة التعديات بحضور رئيس فرع الرقابة الإدارية

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، استعدادات المحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجميع المراكز والمدن، بحضور اللواء محمد البنداري، السكرتير العام، واللواء هشام فكري، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن وقيادات الأجهزة المعنية والتنفيذية.

قال طه، إن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تطبيق القانون، واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا على عدم التفريط في حق الدولة، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، باسترداد جميع أملاك الدولة.

وأشار إلى أنه يتابع بصفة يومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن، بما تم علي أرض الواقع، موضحًأ أنه يتم إعداد تقرير أسبوعيًا بالنتائح، طبقًا لتعليمات رئيس الحكومة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن؛ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة؛ لتنفيذ الموجة ١٢ وفق الخطة الزمنية التي ستحددها وزارة التنمية المحلية.

أضاف أن هناك تعاون رفيع المستوى وتنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وهيئة الرقابة الإدارية، في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية والعديد من الملفات وقضايا المواطنين، وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الإنضباط الإداري بالمصالح الحكومية وحماية المال العام وحقوق المواطنين.

وقدم المحافظ، الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والقيادات الأمنية على جهودهم في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة، كما قدم الشكر للواء هشام فكري، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة، على جهودهم في مواجهة الفساد المالي والإداري، وضبط جرائم الكسب غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتحسين جودة الحياة لابناء المحافظة.

وعلى صعيد التعديات على الأراضى الزراعية، أوضح المحافظ، أن الأجهزة المعنية مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًأ أنه تم تحقيق المستهدف من إزالة التعديات الزراعية بنسبة 113%.

ووجه الأجهزة المعنية، بإزالة التعديات من المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعديين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية، والزراعة، والوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات والحفاظ على الرقعة الزراعية.