فيرمينيو عن رقص صلاح بحفل الكاف: يجيد التهديف فقط

أشاد روبيرتو فيرمينيو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بقدرة محمد صلاح، زميله بالفريق ونجم المنتخب الوطني التهديفية، مهنئًا إياه بحصد جائزة أفضل لاعب بالقارة الإفريقية للعام الثاني على التوالي.

وقال فيرمينيو خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول :"التفاهم بيني وبين صلاح وماني ؟ الأمر ليس مجرد التفاهم معهما، بل مع الفريق ككل، نحن في مستوى رائع في الوقت الحالي، ويجب الحفاظ على هذا الأمر في المباريات المقبلة".

وعلّق فيرمينيو على حصد صلاح على جائزة أفضل لاعب بالقارة السمراء عن العام الماضي متفوقًا على ساديو ماني قائلًا :"لقد شاهدت الحفل على الإنترنت، أود أن أهنئه بالفوز بتلك الجائزة".

وأضاف المهاجم البرازيلي :"نعم، لقد رأيت أنهم حاولوا جعله يرقص، وهو حاول، لكنني لا أعتقد أن الرقص هو مصدر قوته".

وأتم روبيرتو فيرمينيو تصريحاته قائلًا :"نصيحته له ؟ لا توجد نصيحة، ربما أسأله لاحقًا عن الرقص فقط، على الرغم من ذلك، قوته هي لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف، وهذا ما يجيد فعله".