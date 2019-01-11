مدبولى يسلم الرئيس الألمانى دعوة من السيسى لزيارة مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه نقل خلال زيارته لبرلين للمشاركة فى افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير لزيارة مصر فى القريب العاجل.

وقال مدبولى: إن افتتاح بطولة كأس لكرة اليد كان مميزا بتشريف الرئيس الالمانى فرانك فالتر شتاينماير بنفسه، ولقد نقلت له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى ونقلت له دعوة الرئيس السيسى لزيارة مصر فى القريب العاجل، وقد أكد تلبيته الدعوة فى أقرب فرصة.

وأضاف أن زيارتنا لبرلين مهمة بالرغم من قصر مدتها، لكن أهميتها تنبع من الدعوة التى تلقيناها من رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد لحضور حفل افتتاح البطولة التى تنظمها ألمانيا والدنمارك لأن مصر هى التى ستنظم كأس العالم المقبل فى ٢٠٢١.

وحول لقاءاته، اليوم، قال مدبولى: لقد عقدنا لقاءات مع رؤساء شركات هامة فى مجال تدوير النفايات والمخلفات الصلبة للاستفادة منها فى توليد الطاقة الكهربائية والحرارية، وسوف يكون فى القريب برامج مشتركة بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية لدخول اتفاقاتنا حيز التنفيذ. وأشار إلى أنه التقى مع نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية اولاف شولتس لبحث أوجه التعاون بين مصر وألمانيا وتفعيل بعض الخطوات التى تم الاتفاق عليها فى زيارة الرئيس السيسى لألمانيا فى أكتوبر الماضى، وسوف نناقش أكثر من ملف، فضلا عن لقاء مع قيادات شركة مرسيدس بينز لوضع الخطة التنفيذية لقيام الشركة العملاقة بإعادة انتاج السيارات الخاصة بها فى مصر فى أقرب فرصة.