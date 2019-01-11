الاتحاد الأوروبي يشكك في استقلال قضاء ميانمار عقب تأكيد سجن صحفيي «رويترز»

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن قرار ميانمار تأكيد الحكم بإدانة صحفيين اثنين من وكالة أنباء رويترز "يلقي بظلال شك خطيرة" على استقلال القضاء في البلاد، ودعا الاتحاد رئيس ميانمار وين مينت إلى مواجهة هذا "الظلم".

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم: "قرار المحكمة اليوم بتأييد إدانة صحفيي رويترز /وا لون/ و/كياو سوي وو/ وسجنهما سبعة أعوام يعد أهدار فرصة لتصويب الخطأ."

وأضاف البيان:" إنها انتكاسة جديدة لحرية الاعلام ولحق الجمهور في الحصول على المعلومات، ولسيادة القانون في ميانمار... استند الحكم على قانون يناقض المعايير العالمية لحقوق الانسان."

وأوضح: "نحن على ثقة في أن رئيس ميانمار سيعمل بصورة عاجلة على التصدي لهذا الظلم... وسيكفل، مع الحكومة، قيام الاعلام بدوره، كأحد الدعائم الأساسية للديمقراطية."

وكانت محكمة في ميانمار رفضت في وقت سابق اليوم الاستئناف الذي تقدم بها الصحفيان وأيدت الحكم السابق بسجنهما. وأُلقي القبض على الصحفيين في كانون أول /ديسمبر 2017.