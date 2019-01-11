ديفيز: اللاعبون اسوعبوا جيدا طريقة اللعب الجديدة.. ولدينا عناصر مميزة قادرة على مزاحمة الكبار

يفتتح المنتخب الوطني للرجال لكرة اليد مشواره في بطولة العالم السادسة والعشرين التي تقام في ألمانيا والدنمارك حتى ٢٧ من يناير الجاري، بمواجهة السويد، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها على صالة رويال أرينا بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.



التقى المنتخبان في ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، تعادلا في مونديال ٢٠١٥ بنتيجة ٢٥-٢٥، وفاز المنتخب الوطني على السويد في أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٦-٢٥، وفاز أحفاد الفايكينج على منتخبنا الوطني في مونديال فرنسا ٢٠١٧ بنتيجة ٣٣-٢٦.



ويعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الاسباني ديفيد ديفيز، على عناصر الخبرة والشباب في منتخبنا لآحداث المفاجأة في المباراة الافتتاحية للمجموعة، لإعطاء دفعة معنوية كبيرة للاعبين في باقي المباريات.



وأدى المنتخب تدريباته أمس الخميس في كوبنهاجن بعدما وصلت البعثة إلى الدنمارك الأربعاء.



من جانبه أعرب الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني عن تفاؤله بالمستوى الذي يقدمه لاعبي منتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية سواء في معسكر المجر أو بطولة لاتفيا الدولية أو وديتي البحرين.



وأكد "ديفيد" أن لاعبي "الفراعنة" يستوعبون طريقة اللعب بشكل سريع، ويتبقى التوفيق في المباريات الرسمية بالمونديال، مؤكدا أن اللاعبين لديهم من القدرات ما يؤهلهم لمزاحمة الكبار.



وأضاف المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، أن القوام الأساسي للمنتخب يمتلك العديد من العناصر الجيدة والمبشرة، ولديهم الرغبة في تقديم مستوى مميز في المونديال.



ويلعب منتخبنا الوطني مبارياته على صالة "رويال أرينا" في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا.



يبدأ المنتخب مبارياته بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة "بتوقيت القاهرة"، وفي مبارياته الثانية يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وفي مباراته الثالثة يواجه الأرجنتين في السابعة مساء الاثنين 14 يناير، وفي مباراته الرابعة يواجه المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

و تضم قائمة المنتخب ١٨ لاعبا هم: كريم هنداوي "بشيكتاش التركي" ومحمد عصام الطيار "الأهلي"في حراسة المرمى، وعمر الوكيل "الأهلي" وكريم أيمن "الزمالك" وعلي زين "الشارقة الإماراتي" ويحيى الدرع "الزمالك" وعبد الرحمن فيصل "الأهلي" وعمر حجاج "الأهلي" وإسلام حسن "الأهلي" وأحمد خيري "الأهلي" وأحمد الأحمر "الزمالك" ويحيى خالد "الزمالك" ومحمد سند "نيم الفرنسي" وأكرم يسري "الزمالك" وإبراهيم المصري "الأهلي" ومحمد ممدوح هاشم "مونبلييه الفرنسي" ووسام سامي نوار "الزمالك" ومحمد جمال"الجزيرة".

ويبقى في القاهرة الثنائي محمد علي حارس مرمى الزمالك، وباهر البدراوي لاعب فريق طلائع الجيش، تحسبا لأي استدعاء للسفر خلال البطولة.

وأبعدت الإصابة الثلاثي أبو الفتوح حماصة لاعب سموحة، وعلي هشام لاعب الزمالك، وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة.

ويرأس بعثة المنتخب في بطولة العالم مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، ويضم الجهاز الفني: الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وفينيو لوزارت مدرب حراس المرمى، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب، ومحمد إمام محلل الأداء.