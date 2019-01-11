ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالغربية

ضبط قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، شخصين كونا تشكيلاً عصابيًا، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (عاطلين، 26، 27 سنة) مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة عن طريق قطع دفيرة الكهرباء، وتشغيل الدراجة بعصا الإدارة "منافلة".

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة مركزي شرطة "كفر الزيات بالغربية الدلنجات بالبحيرة"، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات بمسكن العاطل الثانى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.