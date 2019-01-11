تقرير: انفجار صاروخ مدفون يقتل مزارعا في كمبوديا أثناء عمله

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن أحد مزارعي الكاجو في كمبوديا لقي حتفه في إقليم "برياه فيهيار" شمالي البلاد، بعد أن فجَّر، دون قصد، صاروخا كان مدفونا في الأرض، أثناء عمله في تطيهر التربة.

وقالت صحيفة "خمير تايمز"، إن براك سوخان /46 عاما/، وهو أيضا جندي، قد لقي حتفه أمس الأول الأربعاء عندما انفجر صاروخ، عيار 60 ملليمترا.

وقال رئيس شرطة المنطقة، أور سينج للصحيفة "بينما كان (المزارع) يقوم بتطهير التربة، أصاب الصاروخ الذي كان مدفونا منذ زمن الحرب، مما تسبب في انفجار الصاروخ الذي قتله على الفور".

وأضاف سينج، أن المركز الكمبودي للعمليات الخاصة بإزالة الألغام، التابع للحكومة، يقوم بأعمال مسح دورية للمنطقة بحثا عن ذخائر غير متفجرة، والتي يتم جمعها وتدميرها.

ولم يتسن التواصل مع المركز، على الفور، للتعليق على الخبر اليوم الجمعة.

ووقع الانفجار بمنطقة "شوام كسان" على الحدود الشمالية لكمبوديا مع تايلاند ولاوس.

يذكر أن الجيش الفيتنامي زرع ألغاما أرضية في كمبوديا خلال جهود الإطاحة بنظام الخمير

الحمر، بقيادة بول بوت في عام 1979.

واستمرت تلك الممارسات حتى زوال النظام الذي نفذ أعمال إبادة جماعية في عام 1998.