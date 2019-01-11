الجامعة العربية: نتطلع لوجود تمثيل جيد على مستوى القادة خلال قمة بيروت

قال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن لبنان حريص على انعقاد القمة العربية في بيروت وإحداث زخم بالملفات الحيوية، موضحًا أنها لم تعقد على مدار السنوات الست الماضية نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة.

وأضاف، خلال لقائه بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أنه لا يمكن تحديد التمثيل الدولي لقمة بيروت حاليًا لكن الجامعة تتطلع لوجود تمثيل جيد من قبل القادة العرب، متابعًا أنه «قد جري العرف أن معظم القمم العربية لا يحسم مستوى التمثيل فيها إلا في الأيام القليلة السابقة لانعقادها».

وأوضح أن الجامعة ليست منظمة تعمل في الإطار السياسي فقط وإنما تقدم جهود ونشاطات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لذلك أوصى أمين الجامعة، الأمانة العامة بطرح مبادرات في هذه المجالات التنموية خلال القمة التي ستناقش بدورها كل الموضوعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.