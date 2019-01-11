لافروف يبحث مع سفراء بلدان رابطة الدول المستقلة تعزيز التنسيق في السياسة الخارجية

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اجتماعا مع سفراء بلدان رابطة الدول المستقلة، بموسكو لبحث المهام الرئيسية للرابطة، مع التركيز على تعزيز التنسيق في السياسة الخارجية بين روسيا وبلدان الرابطة.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الجمعة أن المشاركين في الاجتماع لخصوا نتائج العمل المنجز في عام 2018 بشأن تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في إطار الرابطة واتفقوا على تعزيز التنسيق في السياسة الخارجية.

وأضاف البيان أنه تم تحديد الأولويات والمهام الرئيسية لرابطة الدول المستقلة للعام الحالي، تحت رئاسة تركمانستان، مع التركيز على تعزيز تنسيق السياسة الخارجية، وتبادل الآراء حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية.

يُشار إلى أن رابطة الدول المستقلة هي منظمة دولية تأسست في 8 ديسمبر عام 1991، وهي مكونة من جمهوريات سوفيتية سابقة ومقرها في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، وتضم في عضويتها روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.