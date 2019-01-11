مسارح القاهرة تستقبل أولى عروض الدورة الـ11 لمهرجان المسرح العربي

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تبدأ مسارح القاهرة، اليوم الجمعة، استقبال أولى عروض الدورة الـ 11 لمهرجان المسرح العربي، حيث يقدم على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي "الطوق والإسورة" ضمن عروض المسار الثاني والتي تنافس على جائزة الشيخ سلطان القاسمي.