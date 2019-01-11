الجمعة 11 يناير 2019 7:05 ص القاهرة القاهرة 9.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

مسارح القاهرة تستقبل أولى عروض الدورة الـ11 لمهرجان المسرح العربي

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 يناير 2019 - 6:39 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 يناير 2019 - 6:39 ص

تبدأ مسارح القاهرة، اليوم الجمعة، استقبال أولى عروض الدورة الـ 11 لمهرجان المسرح العربي، حيث يقدم على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي "الطوق والإسورة" ضمن عروض المسار الثاني والتي تنافس على جائزة الشيخ سلطان القاسمي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك