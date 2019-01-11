حسين فهمي: السعودية ستشهد نشاطا ثقافيا كبيرا الفترة المقبلة

أبدى الفنان حسين فهمي، سعادته بدعوته لحضور أول حفل للموسيقار عمر خيرت في مدينة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية، معقبًا: «تجربة رائعة».

وقال، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إنه استمتع كثيرًا بالمناظر الطبيعية والجبال بالمدينة، متوقعًا أن تشهد السعودية نشاطًا ثقافيًا كبيرًا الفترة المقبلة.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أجل تطوير المملكة ثقافيًا واقتصاديًا، متابعًا أنه لمس سعادة أصدقائه من الشعب السعودي بهذه التغييرات.

وعن حضوره الحفل الموسيقي، ذكر: «أنا أستمتع كثيرًا بموسيقى عمر خيرت، كما أن الأجواء المصاحبة في المكان كانت رائعة وشكل الإضاءة المعلقة على الجبال كان جميلًا».

وانطلقت فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، في 20 ديسمبر 2018، ومن المقرر أن يستمر حتى 9 فبراير 2019.