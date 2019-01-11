لجنة المسابقات تجتمع لاستبعاد ملاعب أمم إفريقيا من الدوري

يعقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اجتماع الإثنين المقبل في مقر الجبلاية، من أجل تعديل ملاعب مباريات الدوري الممتاز في الفترة القادمة.

ويسعى اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات تعديل بعض ملاعب التي تستضيف مباريات الدوري الممتاز، من أجل تاجهيزها لبطولة الأمم الإفريقية يوليو القادم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فوز مصر بشرف استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره الجنوب الإفريقي، في التصويت الذي جرى بالعاصمة السنغالية داكار بعدما تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون مؤخرًا. (اقرأ التفاصيل)