صفقة تبادلية بين برشلونة وتشيلسي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقديم برشلونة الإسباني عرض مغري لتشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات البرازيلي ويليان بورجس دا سيلفا خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت الصحيفة إن برشلونة رصد 50 مليون جنية إسترليني، والحصول على خدمات البرازيلي مالكوم فيليبي سيلفا في صفقة تبادلية للحصول على ويليان.

على الجانب الأخر رفض مسؤولي النادي اللندي دخول مالكوم لاعب البرسا في صفقة تبادلية مع ويليان وأكدت أن هناك مفاوضات مع النادي الإسباني على المقابل المادي فقط للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما والذي تبقى في مدة عقده سوى 18 شهرًا فقط.

ولم يقتنع إرنسيتو فالفيري المدير الفني لبرشلونة باللاعب ماركوم الذي يشارك في دقائق معدودة في الموسم الحالي.

ويتطلع الإيطالي موريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي إلى تدعيم فريقه بلاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الحالي، ورغبته في النزول بسن اللاعبين داخل الفريق.