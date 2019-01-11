يعرض اليوم الجمعة، فيلم "حلم بعيد" لمخرج مروان عمارة، والمخرجة يوهانا دومكى، من خلال سينما زاوية، بحضور أبطال العمل، كما سيعقد حلقة نقاس بعد عرض الفيلم.

الفيلم ابتدا عرضه تجاريا من يوم الأربعاء 9 يناير، بعد مشاركته في عدة مهرجانات دولية، منها منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة في مصر، وعدة مهرجانات دولية خارج مصر.

أحداث فيلم "الحلم البعيد" تدور في مدينة شرم الشيخ، رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك.. ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السنّ الذين يعملوّن في أحد الفنادق السياحية الفاخرة، حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.