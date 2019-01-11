الثلوج تتسبب بغلق العديد من الطرقات بمدن الجزائر

تسببت الثلوج المتساقطة على عدة مناطق في الجزائر منذ أمس الخميس، في غلق العديد من الطرقات وعزل سكان بقرى ومداشر(تجمعات سكانية أصغر من القرية).

وأكد جهاز الدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني، غلق العديد من المحاور الطرقية الوطنية والولائية بولايات تيزي وزو والبويرة وسطيف وجيجل وبجاية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، حذرت من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر، بولايات شرق ووسط البلاد، موضحة أن هذا الوضع سيستمر حتى ليلة الجمعة. كما توقعت أن يصل سمك الثلوج إلى 25 سنتمترا.