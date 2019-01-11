جدار ثلجي بطول 1000 قدم يضرب فندقا في سويسرا ويدفن 25 سيارة

انفجر جدار ثلجي بطول 1000 قدم، ليضرب مطعم فندق "سانتيز"، في سويسرا، بينما كان الضيوف يأكلون في الداخل، الأمر الذي خلف 3 جرحى، و 25 سيارة مدفونة، ولا تزال الشرطة تبحث عن مفقودين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة بافاريا الجنوبية الرابعة، بمساعدة الجيش السويسري، وأطلقت طواقم الطوارئ السويسرية عمليات بحث قام بها فريق انقاذ جبلي مكون من 76 فردا وكلبتي بحث، لتفتيش منطقة الإنهيارات، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي غياب من ضيوف الفنادق، أو المتزلجين، أو المتنزهين بعد الحادث، كما أجلت الفرق زيارة عشرات الأفراد إلى منتجع التزلج الذي يبلغ ارتفاعه 4265 مترا، تجنبا للمخاطر.

وروى أحد شهود العيان إنه رآى شخصا خلال سقوطه في الثلوج، عندما بدأ الانهيار الثلجي في الرابعة مساءا، بينما قال أحد ضيوف مطعم الفندق إنه نظر إلى الخارج وشاهد ثلوجا تحوم في كل مكان، مضيفًا: "لحسن الحظ عددنا كان قليل في المطعم في ذلك الوقت".

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن أوروبا ستظل "بيضاء" حتى الأسبوع المقبل، بسبب الظروف المناخية التي سببت فوضى في جميع أنحاء أوروبا، مخلفة وراءها 17 قتيلا على الأقل.

جدير بالذكر أن سويسرا الشرقية، والشمالية، قد عانت من تفريغ كبير للثلوج خلال الأيام الأخيرة الماضية، مع انخفاض مستوى الثلوج لما يقارب المتر في 72 ساعة، ومن المتوقع أن ينخفض عدد آخر من الثلوج في منطقة هوندويل يوم الأحد المقبل.