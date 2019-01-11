افتتاح ٢٦ مدرسة قرآنية بالوادي الجديد في غضون أيام

قال الدكتور محمد بخيت وكيل وزارة الأوقاف في الوادي الجديد، إنه سيتم افتتاح ٢٦ مدرسة قرآنية ومكتبا لتحفيظ القرآن الكريم في المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح بخيت أنه، بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يجري حاليا التوسع في زيادة أعداد هذه المدارس لتغطي كافة المناطق والأحياء، لترسيخ قيم ومبادئ القرآن الكريم ونشر تعاليم الإسلام الوسطي لدي الشباب، مشيرا إلى أن خطة العمل بمديرية الأوقاف في الوادي الجديد تستهدف إنشاء ١٥٠ مدرسة خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من تأهيل المُحفظين.

يذكر أن الوادي الجديد تشهد طفرة كبيرة في مشروعات الأوقاف ومنها إحلال وتجديد أعداد كبيرة من المساجد وافتتاح مركز ثقافي بالخارجة لإعداد المحفظين والدعاة.