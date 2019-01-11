«الغرف العربية» يبحث تحضيرات منتدي القطاع الخاص العربي

بحث أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، الترتيبات الخاصة بانعقاد منتدي القطاع الخاص العربي الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية، يومي 16 و17 من الشهر الحالي بالتعاون مع كل من جامعة الدول العربية واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية.

وشارك وفد من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اللبناني تضمن السفير أسامة الخشاب عضو اللجنة النتظيمية الخاصة بالقمة الاقتصادية العربية التي سوف تعقد في بيروت خلال الشهر الجاري، و"هازار كركلا" المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في بحث تحضيرات المنتدي.

وقال حنفي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن السفير أسامة الخشاب أشاد بالتحضيرات الجارية لانعقاد منتدي القطاع الخاص العربي المقام تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني، والمحاور التي سيتم بحثها والتي تتضمن تفعيل دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة وتكريس الدور الفاعل للمراة العربية في مجتمع الأعمال العربي وخلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية استنادا إلى مفاهيم الشمول المالي والمفاهيم اللوجيستية الحديثة وتعزيز دور الإبتكار ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن منتدي القطاع الخاص العربي سيحضره عدد من الوزراء اللبنانيين والعرب ورؤساء الغرف التجارية العربية والشركات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية وأكثر من 400 شخصية اقتصادية من الوطن العربي.