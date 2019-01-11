الأمم المتحدة تتوقع تنظيم الانتخابات البرلمانية في ليبيا قبل نهاية الربيع

أكد غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، أنه يتوقع إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية الربيع .

كان سلامة، أبلغ في وقت سابق من العام الماضي، مجلس الأمن الدولي بأن الانتخابات ستجري في ليبيا في ربيع 2019.

وقال سلامة للإذاعة الجزائرية "أتوقع وأنا واثق من ذلك بأن الانتخابات البرلمانية في ليبيا ستقام قبل نهاية الربيع المقبل".

وأوضح سلامة، أنه سيعلن بعد اسبوعين أو ثلاثة عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني، الذي يجمع الفرقاء الليبيين لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية دون تدخل الأطراف الخارجية، بعد الانتهاء من لقاء جميع الأطراف.

وأضاف "التقيت بعض الأطراف واعتزم ملاقاة البقية في الأيام المقبلة، حين انتهي من مقابلة الجميع، سأعلن عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني، اتمنى أن يكون ذلك بعد اسبوعين أو ثلاثة".