صادرت الشرطة الأسبانية، 7ر2 طن من الماريجوانا في أكبر عملية مصادرة للمخدرات في تاريخ البلاد.

وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إنه كان سيتم نقل هذه الكميات الضخمة من القنب إلى بريطانيا وهولندا، لتتم معالجتها هناك.

وألقت الشرطة القبض على 25 مشتبها بهم من جنسيات مختلفة، بينهم بريطانيون وهولنديون وأسبان ورومانيون.

وكان يتم نقل المخدرات على متن شاحنات، مخبئة وسط مواد مختلفة مثل مواد الزينة، وحاويات جعة ونبيذ.

وفي إطار التحقيقات، التي بدأت في ابريل من العام الماضي، تمكنت الشرطة من الكشف عن اثنين من مزارع الماريجوانا في منطقة "كانبرا دي مار" بالقرب من برشلونة وفي منطقة كالافيل بالقرب من تاراجونا.