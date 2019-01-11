التعليم تكشف حقيقة شائعة درجتى الرأفة لطلاب الثانوية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد منح وزارة التربية والتعليم درجتى رأفة لجميع طلاب الثانوية العامة فى كل مادة مجموع، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي تعديل في نظام درجات الرأفة، موضحةً أن درجات الرأفة لا تمنح سوى للطالب المستحق لها والذي تنطبق عليه القواعد والشروط المنظمة لذلك، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن درجات الرأفة لطلاب الثانوية تمنح فقط في حالة الطلاب الذين تتغير حالتهم (من راسب إلى ناجح) بإضافة تلك الدرجات، لافتةً إلى أن الحد الأقصى لدرجات الرأفة هو 6 درجات يأخذها الطالب بعد رصد درجاته بجميع المواد ومعرفة إن كان محتاجاً لتلك الدرجات في مادة ما من عدمه.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على تلاميذ أولى ابتدائي في النظام التعليمي الجديد، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز التابلت على تلاميذ الصف الأول الابتدائي، مُوضحًة أن توزيع أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل المرحلة الابتدائية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن النظام التعليمي الجديد -والذي يطبق هذا العام على الصف الأول الثانوي، يتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلف، موضحةً أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل أبنائنا من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر بما يخدم الخطط التنموية بالدولة.