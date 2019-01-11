«بومبيو» يغادر مصر متجها إلى البحرين

غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، القاهرة، اليوم الجمعة، متوجهًا إلى البحرين بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جولته في منطقة الشرق الأوسط.

وبحث «بومبيو» خلال لقائه بالرئيس السيسى، دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مواجهة التنظيمات الإرهابية كما التقى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، أمس الخميس، إن زيارته للقاهرة "تؤكد الشراكة المتينة بين واشنطن والقاهرة"، معربًا عن الامتنان للرئي عبد الفتاح السيسي لدعمه الحرية الدينية، وذلك بعد أيام من افتتاح السيسي أكبر كاتدرائية في المنطقة.

وأكد "بومبيو"، أن بلاده عازمة على تعزيز الشراكة مع حلفائها في منطقة الشرق الأوسط لدحر الإرهاب.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، بدأ جولته بالشرق الأوسط منتصف الأسبوع الحالي والتي تشمل زيارة الأردن، ومصر والبحرين والإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، وتستمر الجولة حتى منتصف يناير الحالي لبحث دعم التعاون وآخر التطورات.