الداخلية تؤمن «الموجة 12» لإزالة التعديات على أراضي الدولة

شاركت الإدارات المختلفة في وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في تأمين "الموجة الثانية عشر" التي أطلقتها الدولة لإزالة التعديات والإشغالات على أراضي الدولة والمجري المائي، في المحافظات كافة.

وتستهدف "الموجة" إزالة نحو 8 آلاف و300 حالة تعدٍ منها نحو 4 آلاف و721 حالة تعد على أراضي بناء تصل مساحتها إلى ما يزيد على 4 ملايين متر مربع، ونحو 3 آلاف و550 حالة تعد على أراض زراعية تصل مساحتها إلى نحو 34 ألف فدان.

وشنت الأجهزة الأمنية بعدد من محافظات الجمهورية، حملاتها الانضباطية للقضاء على البؤر الإجرامية، وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة الإشغالات لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين.

ونجحت الحملة في استرداد حوالي 5 آلاف فدان بنطاق مركز أبو قرقاص بالطريق الصحراوي الشرقي، معظمها مزروعات والمساحة الباقية مجهزة للزراعة ولم يتقدم واضعي اليد بأية طلبات لتقنينها، وتم التحفظ على المساحات المزروعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي محافظة بني سويف، تمكنت الأجهزة المحلية بالمحافظة من إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزي "سمسطا" و"إهناسيا" بواقع 27 حالة بقرية "مازورة" مركز "سمسطا"، وحالتين بمركز "إهناسيا" على إجمالي مساحة فدانين و8 قراريط.

وفي محافظة أسيوط، شن مركز ومدينة ديروط حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين، أسفرت عن تحرير 148 محضرا من بينها 67 محضر إشغال طريق و38 محضر نظافة، و26 محضر محل يدار بدون ترخيص، و17 محضر مخالفة بيئة واستكمال أعمال النظافة بالشوارع والميادين، وتم رفع الإشغالات وتحرير محاضر ضد المحلات المخالفة.

وفي محافظة كفر الشيخ، تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة، وذلك باسترداد 6 آلاف و731 مترًا مربعًا أملاك دولة ببر بحري بمركز بلطيم، فضلا عن تنفيذ إزالة 20 حالة تعد زراعية بمساحة 5.6 فدان بقرية بر بحري بمركز بلطيم.