وفاة الحارس النازي السابق ياكيف بالي في ألمانيا

توفى الحارس النازي السابق المُرحل من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، ياكيف بالي، عن عمر ناهز 95 عامًا ، وبحسب بيانات الإدارة المحلية في منطقة فارندورف الألمانية، فأنه توفى الأربعاء الماضي.

كان بالي يقيم منذ أغسطس الماضي، في دار لرعاية المسنين بمدينة آلن، غربي ألمانيا؛ وذلك بناءً على رغبة الحكومة الألمانية الاتحادية.

الجدير بالذكر، أن بالي تدرب على يد قوات النخبة النازية (فافن إس إس)، وعمل حارسًا مسلحًا في معسكر الاعتقالات النازي "ترافنيكي" ببولندا، التي كانت محتلة إبان الحقبة النازية.

ورحلته الولايات المتحدة إلى ألمانيا في أغسطس الماضي، عقب مساعي استمرت سنوات طويلة.

وبرغم أن بالي لا يحمل الجنسية الألمانية، ولا توجد أدلة على مشاركته في جرائم نازية، وافقت الحكومة الألمانية على خطوة ترحيله، وتدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنفسه لترحيله.