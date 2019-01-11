يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان طنطورة الذى يستمر حتى 9 فبراير 2019، والحفل يقام على مسرح مرايا، في محافظة العلا بالسعودية.

كما يتوجه اليوم الجمعة، الوفد المصري إلى المملكة العربية السعودية لحضور الفعاليات الثقافية والفنية بمهرجان، بدعوة من وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه.

ويضم الوفد عددًا من الشخصيات الإعلامية وعلماء الآثار والمثقفين والفنانين، ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة عدد من المواقع الأثرية والمنتجعات الخلابة بمحافظة العلا، وسوف يختتم الوفد تلك الزيارة بحضور الحفل الموسيقي المرتقب للموسيقار عمرو خيرت.

جدير بالذكر أن عمر خيرت وصل اليوم الخميس إلى محافظة العلا بالسعودية.