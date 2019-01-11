«الصحة» تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من «100 مليون صحة»

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأول، اجتماعًا مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات "المرحلة الثالثة" والبالغ عددهم 7 محافظات، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

ووجهت الوزيرة، وكلاء الوزارة السبع للمرحلة الثالثة، بضرورة الوصول إلى الإعداد المستهدفة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين، والمجتمع المدني، لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة.

وأكدت توفير كافة سبل الدعم من الوزارة لكافة المحافظات، بما يحقق النتائج المرجوه، مشيدة بما يتم تحقيقه فى المبادرة الرئاسية، والذى يعكس مدى وعي المواطنين اهتمامهم بالمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم، لافتة إلى أنه تم فحص 26 مليون مواطن، حتى الآن منذ إنطلاق المبادرة فى شهر أكتوبر الماضى.

ومن جانبه قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية ستنطلق فى الأول من مارس المقبل وتستمر حتى ٣٠ أبريل ٢٠١٩، وذلك في ٧ محافظات هى الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب الفرق الطبية المشاركة في المرحلة الثالثة مطلع أول شهر فبراير المقبل.

ونوه مجاهد، بأن اجتماع الوزيرة تناول تحديد أعداد الفرق الطبية والإشرافية وأماكن تواجدهم والنقاط المتحركة، وأماكن وحدات العلاج، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لهم، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، والتغلب على أي تحديات فى تسجيل بيانات المواطنين.

وكشف عن استمرار عمل ٨٨ نقطة ثابتة فى محافظات المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن استمرار تلك النقاط يأتى فى إطار الحرص الدولة على الوصول إلى كافة المواطنين ومسحهم، بما يضمن تلقيهم الخدمة الطبية بالمجان.

وأضاف أنه تم تخصيص ٢١٠ مركزا لعلاج الأمراض غير السارية ضمن حملة " ١٠٠ مليون صحة " للمرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى أنه جاري تحديد مراكز علاج الأمراض غير السارية في محافظات المرحلة الثالثة، مؤكدا أن جميع أدوية الأمراض غير السارية متوفرة في مراكز ومستشفيات الوزارة.

وذكر أنه يتم مراقبة أعمال الحملة داخليا وخارجيا من خلال قائمة المؤشرات الخاصة بوزارة الصحة وأعضاء لجنة الفيروسات الكبدية ومنسقي قطاع الرعاية الأساسية، كما يتم تقييم الحملة "دوليا من خلال منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر، وذلك من خلال متابعة أعمال الحملة بما يتناسب مع المعايير العالمية في عملية المسح.