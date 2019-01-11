تأمين تنفيذ 7 قرارات إزالة لعقارات مخالفة شرق ووسط الإسكندرية

أمنت قوات تابعة لمديرية أمن الإسكندرية تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير الأمن، اليوم الجمعة، عملية تنفيذ قرارات إزالة صادرة لـ7 عقارات مخالفة في نطاق دائرة قسمي شرطة اللبان وثان الرمل، الواقعين في حيا «شرق والجمرك».

وبدأت الحملة أعمالها بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لبناء مخالف متعدي على أرض ملك لوزارة الأوقاف حمل رقم 539 لعام 2018، عبارة عن طابق أرضي مُستغل كمحال تجارية، كائن في شارع «سيدي سعيد» منطقة الفراهدة، دائرة قسم شرطة اللبان، وتم تسليمه لمقاول الإزالة التابع للحي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالتزامن توجهت الحملة حيث تنفيذ قرارات إزالة لـ6 عقارات مخالفة في منطقة باكوس التابعة لقسم شرطة ثان الرمل، وبدأت بالعقار الكائن في 8 شارع «السقيفة» حيث تنفيذ قرار الإزالة رقم 1542 لسنة 2018، وتسليم مقاول الهدم الطابق الـ13 بالكامل، وإزالة شقة بالطابق الـ12، وحوائط داخلية لعدد 9 شقق.

كما توجهت الحملة إلى العقار الكائن في 10 شارع «السقيفة» لتنفيذ قرار الإزالة رقم 2269 لسنة 2016، حيث تم إزالة الشدة الخشبية بالطابق الخامس، والحوائط الداخلية لـ4 شقق، فضلًا عن قرار الإزالة رقم 3609 لسنة 2016، والصادر للعقار الكائن في 14 شارع «السقيفة» حيث تم إزالة الطابقين العاشر والـ11، وإزالة 3 شقق بالطوابق 7 و8 و9، وحوائط داخلية لـ5 شقق.

واختتمت الحملة الأمنية، بالتنسيق مع مسئولي حي شرق الإسكندرية، أعمالها بتنفيذ قرار الإزالة رقم 2565 لسنة 2013، والصادر للعقار رقم 1 مكرر والكائن في شارع «السقيفة» وتم تسليم مقاول الهدم الطابقين رقمي 8 و9، مع تنفيذ قراري الإزالة رقما 1502 لسنة 2014، و2581 لسنة 2016، والصادرين للعقار في 1 شارع السقيفة، لإزالة الطوابق من السادس وحتى الـ12.

وفقا لبيان صحفي، فإن ذلك يأتي في أعقاب توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، بالتصدي وإزالة البناء المخالف في المهد، خاصة على أملاك الدولة لاستردادها ومنع استغلالها.