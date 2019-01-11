ميدو: الوحدة لن يضم أي لاعب جديد من الدوري المصري

نفى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي التقارير التي تشير إلى رغبته في التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري وتحديدًا نادي الزمالك، مُشيرًا إلى أن هناك عدة لاعبين يحاولون تسويق أنفسهم من خلاله.

وقال ميدو خلال تصريحاته لقناة إم بي سي مصر :"للأسف هناك بعض الوكلاء واللاعبين يحاولون استغلال تواجدي في نادي الوحدة لتسويق أنفسهم".

وأضاف ميدو :"ما يتردد عن تفكيري في ضم حمدي النقاز أو محمود حمدي الونش، لاعبا نادي الزمالك غير صحيح بالمرة، فنحن لا نفاوض أي لاعب من الدوري المصري حاليًا".

وتابع :"اللاعب الوحيد الذي تفاوضنا لضمه هو كاسونجو كابونجو، مهاجم الزمالك خاصة بعد صفقة التعاقد مع خالد بوطيب وحاجة كاسونجو لفرصة في مكان آخر، هي صفقة مفيدة لجميع الأطراف".

يُذكر أن نادي الوحدة السعودي كان قد أعلن تعيين أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا حتى نهاية الموسم الجاري، حيث خاض 3 مباريات حتى الآن خسر في واحدة وفاز في اثنين آخرين كان آخرهما أمام الفتح التي صنع فيها كاسونجو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة.