الترجي يفلت من الهزيمة أمام حوريا في دوري أبطال أفريقيا

سقط فريق الترجي التونسي، حامل اللقب، في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه حوريا الغيني خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم حوريا بهدف سجله أوكانسي مانديلا في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل أنيس البدري للترجي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحصد كل فريق اول نقطة له في البطولة هذا الموسم ليتقاسما الصدارة مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الثانية بالمجموعة، والتي تجمع بين بلاتينيوم من زيمبابوي وأورنلاندو بيراتس الجنوب أفريقي غدا السبت.