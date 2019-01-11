العصار يستقبل مدير الأعمال الدولية لشركة سيتك الصينية لبحث مشروع إقامة مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الجمعة، Bruce xiao مدير الأعمال الدولية بشركة سيتك الصينية والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون في إطار دراسة إقامة مجمع صناعى لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الكوارتز المصرى وذلك بديوان عام الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة سيتك في يونيو 2016 لإنشاء أكبر مجمع صناعى لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية باستخدام الرمال المصرية لتلبية المطالب والإحتياجات من الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك فى إطار خطة وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع فى المجالات المختلفة ومنها ألواح الطاقة الشمسية.

ومن جانبة أشار مدير الأعمال الدولية بشركة سيتك الصينية إلى تطلع الشركة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي حيث يتوافر بشركاتها ووحداتها إمكانيات تكنولجيه عالية وعمالة فنية مدربة علي أعلي مستوي بما يساعد على تحقيق النجاح فى إنشاء مجمع مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ولما هو معروف عنها من إمكانيات فى تنفيذ المشروعات بمعدلات تنفيذ عالية فى التوقيتات المحددة وأوضح أن مصر ستكون من أوائل الدول علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا التي سيتم توطين تكنولوجيا صناعة ألواح الطاقة الشمسية من الرمال بها.

وتم الاتفاق أثناء اللقاء على قيام شركة سيتك بإعداد مخطط زمنى كامل لمراحل تنفيذ المشروع وموافاة وزارة الإنتاج الحربى به قبل نهاية يناير 2019.

وفى نهاية اللقاء تم توقيع إتفاقية سرية تداول المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة سيتيك الصينية.

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