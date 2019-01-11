تراجع الناتج الصناعي لأسبانيا في نوفمبر إلى أدنى معدلاته خلال 7 أشهر

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أعلن مكتب الإحصاء الأسباني، في بيانات أولية، أن الناتج الصناعي للبلاد تراجع في نوفمبر الماضي إلى أدنى معدل له خلال سبعة أشهر.

وبعد احتساب تغيرات التقويم والتغيرات الموسمية، تراجع الناتج الصناعي بنسبة شهرية معدلة تبلغ 5ر1 بالمئة في اعقاب ارتفاع نسبته 1ر1 بالمئة في أكتوبر.

يشار إلى أن هذا هو أكبر معدل تراجع منذ أبريل عندما بلغت نسبة التراجع 9ر1 بالمئة.

وانخفض الناتج الصناعي للسلع الرأسمالية بنسبة 8ر1 بالمئة، فيما تراجع ناتج السلع الوسيطة والمعمرة بنسبة 7ر1 بالمئة.

كما انخفض الناتج الصناعي للسلع غير المعمرة بنسبة 1 بالمئة، والناتج الصناعي للطاقة بنسبة 6ر0 المئة.

وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي في نوفمبر بنسبة 6ر2 بالمئة بعد أخذ تغيرات التقويم والتغيرات الموسمية في الحسبان،بعد تراجع نسبته 7ر0 بالمئة في أكتوبر.

وبعد احتساب التغيرات، تراجع ناتج الصناعة في نوفمبر بنسبة 8ر2 بالمئة بعد زيادة نسبتها 7ر3 بالمئة في أكتوبر.